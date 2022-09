7 de Setembro: saiba o que abre e fecha em Barueri no feriado

7 de Setembro: saiba o que abre e fecha em Barueri no...

Nesta quarta-feira, dia 7 de setembro, é feriado nacional do Dia da Independência do Brasil e não haverá expediente nas repartições públicas de Barueri. A cidade realizará o tradicional Desfile Cívico, a partir das 8h, com hasteamento dos pavilhões em frente a Câmara Municipal.

publicidade

O atendimento nas repartições públicas será retomado na quinta-feira (dia 8). É o caso do Ganha Tempo Municipal, das Unidades Básicas de Saúde, dos CAPS (Centros de Atenção Psicossocial), dos Cras (Centros de Referência de Assistência Social), do Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), Secretarias Municipais e outros.

Os prontos-socorros, a Farmácia Municipal, a Guarda Civil Municipal (GCM) e a Defesa Civil/Resgate Municipal, da Secretaria de Segurança Urbana e Defesa Social (SSUDS), assim como os agentes de trânsito da Semurb (Secretaria de Mobilidade Urbana) prestarão atendimentos ininterruptos.

publicidade

A vacinação contra a Covid-19 será mantida para crianças, adolescentes e adultos durante o feriado na Unidade Básica de Saúde (UBS) Benedito de Oliveira Crudo, que está atendendo no 1º piso do Centro de Especialidades (rua Benedita Guerra Zendron, 22 – Vila São João).

Parques

O Parque Municipal Dom José, na Vila Porto, funcionará das 6h às 20h; o Parque Ecológico do Tietê, em Alphaville, abrirá das 7h às 17h; e o Parque Recreativo Taddeo Almeida Cananéia da Silva, no Parque Imperial, estará disponível das 6h às 18h.