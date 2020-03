Loja de embalagens doa quase 2 mil unidades de álcool em gel para famílias de Barueri e Cotia

A Impakto, empresa de embalagens e artigos para festas, vai doar 1.800 unidades de álcool em gel de 500 ml famílias carentes de Barueri e Cotia.

Na região de Cotia, a distribuição será feita pela prefeitura da cidade, e em Barueri, pela Secretaria de Esportes. Serão 900 unidades de álcool em gel para cada município.

“A Impakto Festas se preocupa com o bem-estar e com a segurança das pessoas. Por isso, mesmo com todas as dicas de prevenção que publicamos em nossas redes sociais, queremos fazer mais”, disse a empresa.