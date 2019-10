Lojas e restaurantes do Iguatemi Alphaville têm atrações especiais no Mês das Crianças

Lojas e restaurantes do Iguatemi Alphaville têm atrações especiais no Mês das...

As lojas e restaurantes do shopping Iguatemi Alphaville oferecem atividades para divertir a garotada e celebrar o Dia das Crianças, no sábado, 12 de outubro.

No espaço Vila Animada, a comemoração acontece durante todos os sábados de outubro. No dia 12 a festa começa às 14h, com a animação de um DJ, além de brincadeiras, camarim fashion e a presença dos personagens Ana, Elza e Olaf.

A programação também conta com Oficinas Criativas Angry Birds nos dias 19, para confecção de chaveiros, e no dia 26, em parceria com a escola Happy Code. As atividades serão realizadas das 14h às 18h sem custo adicional por período. A entrada, por criança, custa a partir de R$ 32,00.

Gastronomia kids

Publicidade

No restaurante Maremonti, a diversão fica por conta da Oficina de Pizza, em que as crianças de até 12 anos preparam e provam a própria pizza, com a supervisão dos pizzaiolos da casa. A ação acontece das 12h às 17h e é gratuita.

No Pobre Juan, um Menu Kids (R$ 37,90), foi especialmente preparado. Entre as opções estão Filet Maluquinho (filet mignon com arrozinho branco, ovinhos mexidos, batata palha ou fritas).

Publicidade

Já o Galetinho do Juan traz (galetinho desossado, grelhado na brasa, acompanhado de arroz branco e mix de vegetais). Prato que é sempre uma boa pedida entre o público infantil, o Strogonoff de mignon tem (tirinhas de filet mignon com molho, arroz branco e batata palha), e para os que preferem uma boa massa, a dica é o Tubinho ao pomodori (penne ao molho de tomate).

No Ráscal, um carrinho de livros infantis, com curadoria da Companhia das Letrinhas, circulará pelo salão com desenhos para colorir. O projeto tem o objetivo de tirar a atenção da garotada dos eletrônicos, para tornar a experiência no restaurante entre família ainda mais interativa.

Mais Atrações

As crianças também podem aproveitar as atividades permanentes do shopping. Entre elas, a exclusiva Sala Júnior, do Cinépolis, que conta com intervalo durante o filme para os pequenos aproveitarem o tobogã, a piscina de bolinha e área de jogos.

O novo espaço, Aze Games, também é opção de divertimento. Com jogos e simuladores, junto às atrações ‘Redemptions” em que os jogadores podem trocar os pontos ganhos na partida por brindes.

Ainda nesse mês, o Iguatemi Alphaville conta com uma feira de livros, no Piso Xingu, que reúne clássicos da literatura infantil e títulos para todas as idades.