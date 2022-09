Luva de Pedreiro apaga publicações no Instagram e diz que vai “viver vida normal”

O jovem Iran Ferreira, mais conhecido como Luva de Pedreiro, anunciou hoje (13) que não pretende continuar com os trabalhos como influenciador digital. O baiano postou um vídeo no Instagram para falar sobre a decisão, logo após excluir todas as publicações na rede social.

“Todo mundo tá pensando que eu fui hackeado aí, não fui hackeado não. É porque eu apaguei os vídeos mesmo, eu parei mesmo, galera. [Vou] viver minha vida normal, sossegado daquele jeito. A equipe que eu tô são os melhores do mundo, tudo gente boa, faz parte da minha família, mas foi uma decisão minha mesmo de parar”, explicou o influenciador aos seus mais de 18 milhões de seguidores.

Apesar de abandonar a carreira na internet, Iran explica que irá concluir todos os trabalhos fechados recentemente. “E as marcas que eu tô aí eu vou concluir os trabalhos que eu fechei, vou trabalhar. Mas depois disso eu não vou fazer vídeo mais não. Tá ligado, né? É nós, daquele jeito. Mas pode deixar que tá só o ouro. Nunca se esqueça do receba”, completou.

Sucesso nas redes sociais

Luva de Pedreiro nasceu em Quijingue, cidade que fica há mais de 300 km de Salvador, na Bahia, e fez sucesso nas redes sociais com vídeos nos quais aparecia no campo mostrando seus feitos com o bordão: “receba!”. Craques do futebol, como Neymar e Nenê, também viralizaram as comemorações de seus gols.

Meses atrás, Iran chegou a anunciar uma pausa na carreira devido a problemas com o antigo empresário. Em seguida, em outra fase de sua vida, o jovem disse que seria agenciado pelo ex-jogador de futsal Falcão.

