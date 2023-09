Mais de 2 milhões de veículos devem viajar pelo Sistema Castello-Raposo e Rodoanel durante o feriado da Independência

Mais de 2 milhões de veículos são esperados nas rodovias da região durante o feriado da Independência, 1,4 milhão no Rodoanel e 680 mil no Sistema Castello-Raposo, entre a zero hora de quarta-feira (6) e 24 horas de domingo (10).

No Sistema Castello Raposo, está previsto maior movimentação na quarta-feira (6), das 17h às 20 horas. Na quinta-feira (7), o fluxo deve ser intenso das 8h às 12 horas. No retorno, a maior concentração de veículos deve ser no sentido capital no domingo (11), das 12h às 20 horas.

Já no Rodoanel, o movimento intenso deve começar na quarta-feira (6), das 15h às 20 horas. Nos demais dias, a expectativa é de tráfego normal, inclusive na volta do feriado.

A CCR Viaoeste e CCR Rodoanel, concessionárias que administram os trechos e fizeram as estimativas, realizarão um esquema especial de atendimento nesse período, com toda a frota de veículos em operação para inspecionar o tráfego e prestar socorro médico e mecânico. O serviço na Castello/Raposo pode ser solicitado gratuitamente pelo WhatsApp (11) 2664-6120 ou 0800 701 5555 e no Rodoanel pelos números WhatsApp (11) 2664-6140, ou 0800 773 6699, 24 horas por dia.

Obras

As obras em execução que possam causar interferência no tráfego, como desvios ou interdições de pista, serão suspensas durante os horários de pico estabelecidos, para que os motoristas possam trafegar com capacidade plena da rodovia.

Restrições

Na quinta-feira (7) e domingo (10) o tráfego de caminhões estará proibido na rodovia Castello Branco, no sentido Capital, entre às 14h às 1h da manhã, segundo portaria SUP/DER-084-22/12/2010.

Horários de maior movimento nas rodovias

Quarta-feira (06 de setembro): entre 16h e 21h | sentido interior

Quinta-feira (07 de setembro): entre 7h e 13h | sentido interior

Domingo (10 de setembro): entre 11h e 22h | sentido capital