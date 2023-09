Polícia investiga assassinato de jovem a tiros em Itapevi

A polícia investiga a morte de um jovem de 19 anos a tiros, que aconteceu na noite do domingo (3), na Vila Dr. Cardoso, em Itapevi. A vítima chegou a ser socorrida ao pronto-socorro do bairro, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Populares disseram que os disparos teriam partido de dois homens que estavam em uma moto. Ambos usavam capacete quando se aproximaram da vítima, identificada como Guilherme Oliveira Souza, que estava em uma praça na rua Pedro Martins Gonçalves. Imagens de câmeras de monitoramento registraram quando os suspeitos passaram de moto pela via.

O garupa teria descido da moto e disparado contra Guilherme, que caiu de bruços no chão. No mesmo local, um comerciante que estava fechando o estabelecimento foi atingido com um tiro na perna esquerda. Ele estava a caminho do pronto-socorro quando foi acolhido pelo SAMU e recebeu os primeiros socorros.

Segundo reportagem exibida no “Cidade Alerta”, da Record TV, a moto utilizada pelos atiradores havia acabado de ser roubada. O dono da moto contou que foi abordado pelos criminosos, que tomaram a moto recém comprada e que ainda estava sem placa.

O caso foi registrado como homicídio doloso e tentativa de homicídio

na Delegacia de Polícia de Itapevi, que prossegue com as investigações para chegar aos autores dos crimes.

