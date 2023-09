Concurso público em Osasco abre 356 vagas com salários de até R$ 6.904

A Prefeitura de Osasco publicou edital do concurso público 02/2023 que abre 356 vagas em diversos cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior, com salários que variam entre R$ 1.521 e R$ 6.904. As inscrições começam no dia 14 de setembro.

As oportunidades para candidatos com ensino fundamental são para os cargos de: ajudante geral (150 vagas), motorista de transportes leves (40), motorista de transportes pesados (30), pedreiro (20), coveiro (16), eletricista (10), carpinteiro (10), encanador (10), pintor (10), motorista de funerária (10) e serralheiro (5).

Há cinco vagas na função de agente funerário, que exige ensino médio. O concurso público oferece também duas vagas para técnico em agrimensura, que exige ensino médio completo e curso técnico na área e registro no Crea-SP.

As oportunidades para candidatos com ensino superior são: arquiteto (12), engenheiro civil (12), engenheiro agrônomo (5), engenheiro ambiental (5), engenheiro eletricista (2) e geógrafo (2).

Além da remuneração, a Prefeitura de Osasco oferecerá benefícios como cesta básica mensal, auxílio transporte, vale cesta Natal. Além disso, o candidato aprovado “caso venha a ser contratado, poderá, a critério da Prefeitura e nos termos da legislação pertinente, ser lotado em qualquer unidade existente ou que vier a ser criada pelo Município de Osasco”, diz a administração municipal.

Seleção e inscrições no concurso público com vagas na Prefeitura de Osasco:

O processo seletivo se dará por meio de prova objetiva com questões de conhecimentos gerais (Língua Portuguesa e Matemática) e conhecimentos específicos. Para alguns cargos, como motorista, eletricista e encanador, haverá prova prática.

As inscrições começam às 10h do dia 14 de setembro e vão até o dia 23 de outubro, no site da Fundação Vunesp, organizadora do certame. A taxa de inscrição para os cargos de nível fundamental e médio é de R$ 54,90, para nível técnico é de R$ 67, 90 e superior R$ 98,80. Leia o edital aqui.

Além do concurso público que abrirá oportunidades para moradores de Osasco e região, o município está com as inscrições abertas em processo seletivo que visa preencher 291 vagas na área da Saúde e no SAMU.