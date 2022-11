Manifestações e pedidos de “intervenção militar” marcam Dia de Finados em Osasco e Barueri

O feriado do Dia de Finados, nesta quarta-feira (2), foi marcado por manifestações feitas por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), em frente ao Complexo Militar de Quitaúna, em Osasco, e ao Arsenal do Exército, em Barueri.

Vestidos de verde e amarelo, manifestantes carregavam bandeiras do Brasil e cartazes pedindo por “intervenção militar”, “intervenção federal já” e “resistência civil”, com coros do hino nacional e aplausos aos policiais que passavam pelos locais.

Em Osasco, a Avenida dos Autonomistas, em Quitaúna, foi fechada nos dois sentidos (Centro e Carapicuíba) por centenas de pessoas contrárias à vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que teve mais de 50% dos votos e foi eleito presidente da República no domingo (30)”.

Já em Barueri, os atos ocorreram em frente ao Arsenal de Guerra do Exército. Além disso, manifestantes permaneceram no quilômetro 26 da Castello Branco, onde estão desde segunda-feira (31), quando todas as faixas foram bloqueadas, causando congestionamentos quilométricos e transtornos. Ontem, ao menos três faixas da rodovia foram liberadas para a circulação de veículos com o apoio da Tropa de Choque da Polícia Militar.

Bolsonaro diz que manifestações fazem parte “do jogo democrático” e pede desobstrução das rodovias

Após bloqueios em diversas rodovias do país, o presidente Jair Bolsonaro voltou a se pronunciar, desta vez, por meio das redes sociais. Em vídeo publicado nesta quarta (2), ele fez um apelo aos seus apoiadores. “Brasileiros que estão protestando por todo o Brasil, sei que vocês estão chateados, estão tristes, esperavam outra coisa. Eu também estou tão triste quanto vocês, mas temos que ter a cabeça no lugar”, declarou.

“Os protestos, as manifestações são muito bem-vindos. Faz parte do jogo democrático. Mas tem algo que não é legal. O fechamento de rodovias no Brasil prejudica o direito de ir e vir das pessoas. […] Desobstruam as rodovias. Isso daí não faz parte dessas manifestações legítimas. Proteste de outra forma, em outros locais”, enfatizou Bolsonaro.