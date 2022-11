Bombeiros apagam incêndio que atingiu apartamento em Osasco

O incêndio que atingiu um apartamento, dentro de um condomínio que fica no Jardim Piratininga, Osasco, foi controlado no final da tarde desta quarta-feira (2). Foram enviadas quatro viaturas do Corpo de Bombeiros para atender a ocorrência, na rua Paula Rodrigues.

Não houve feridos. Segundo a corporação, ao menos 12 bombeiros atuaram para controlar o fogo.

Populares que estavam no entorno registraram e publicaram nas redes sociais imagens do momento em que os bombeiros trabalhavam para apagar as chamas, no segundo andar do prédio.

Não há informações sobre o que teria causado o incêndio.

Atualizando oco das 16h42 Incêndio em apartamento, R. Paula Rodrigues – Osasco. Não houve vítms. Fogo extinto, iniciando fase de rescaldo. — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) November 2, 2022