Caminhoneiros bolsonaristas interditam a Castello Branco e causam transtornos na região

Bloqueios organizados por caminhoneiros na Castello Branco, altura de Barueri, Itapevi e região, causam congestionamentos e transtornos na manhã desta terça-feira (1º). O movimento é realizado por grupos contrários à vitória de Lula (PT) nas eleições para presidente da República.

publicidade

Em Barueri, o fechamento da rodovia começou por volta das 19h de ontem, no quilômetro 26 da Castello Branco, onde as duas pistas, sentido interior e Capital, foram bloqueadas, segundo a CCR ViaOeste, concessionária que administra a via. A Polícia Militar acompanha a movimentação.

Também ontem, duas faixas da direita na Rodovia Raposos Tavares, altura do quilômetro 21, em Osasco, foram fechadas por volta das 19h30.

publicidade

Nas redes sociais, internautas criticam a movimentação e relatam dificuldades para chegar ao trabalho por conta dos bloqueios. “O povo é prejudicado”, reclamou um. “Quanta falta do que fazer”, disse outro. “Manifestação para melhorar as estradas ninguém faz agora por causa de política, é uma vergonha. Cadê ele, que não apareceu até agora?”, escreveu um internauta fazendo referência ao Jair Bolsonaro (PL) que até a manhã de hoje não se manifestou publicamente após ser derrotado nas urnas.

O movimento acontece em mais rodovias de São Paulo e em todo o país. Voos foram cancelados no Aeroporto de Guarulhos por conta dos acessos fechados por manifestantes. Empresas de ônibus suspenderam viagens entre São Paulo e Rio de Janeiro por conta dos bloqueios na via Dutra.