Marcos Atchabahian é eleito presidente da Associação Comercial e Empresarial de Osasco

Uma Assembleia Geral Ordinária (AGO) realizada na manhã de sexta-feira (27), na Associação Comercial e Empresarial de Osasco (ACEO), marcou a escolha do empresário Marcos Gabriel Atchabahian para comandar a entidade na gestão 2024/2025.

O evento foi conduzido pelo secretário geral Sergio Sidnei Manojo, que recebeu o apoio do 1º secretário Fernando Nicola Junior. A abertura dos trabalhos ficou por conta do atual presidente, Dr. Amir Gomes dos Santos, que agradeceu o empenho da diretoria e dos conselheiros.

Após a apresentação da chapa e dos nomes dos candidatos que a compõem, os presentes puderam aclamar e o resultado foi deliberado. Encabeçada por Atchabahian, a Chapa “União, Desenvolvimento e Empreendedorismo” foi eleita por aclamação. A posse será no dia 1 de janeiro de 2024 de maneira automática.

De acordo com o novo presidente eleito, seu trabalho não será ensinar ninguém, mas aprender com o grupo. “Meu trabalho vai ser organizar, ordenar os nossos trabalhos para que essa gestão tenha êxito. E ela terá, tenho certeza”, destacou Marcos Gabriel Atchabahian.

Ele observou ainda que o fato de o pleito ter apenas uma chapa denota união e convergência de ideias dentro da entidade. “Isso é importante para esse momento. Nós vamos conseguir – depois de superar as dificuldades – melhorar a institucionalidade, o caixa, trazer recursos”, continuou.

Os empreendedores não foram esquecidos pelo novo presidente, que prometeu muita atenção para esse grupo. “O que eu acho muito importante é falar do empreendedor, porque o nosso foco é o empreendedor, aqui é a casa do empreendedor, é aqui que as nossas demandas e as nossas necessidades precisam ser discutidas e decisões serão tomadas. Objetivos serão atingidos”, acrescentou.

Ele finalizou agradecendo o apoio recebido e disse que espera contar com todos para uma grande gestão. “Tenho certeza que daqui a dois anos vamos ter bons resultados para apresentar para os nossos associados, para nós aqui, membros da ACEO, e para Osasco, que irá ganhar bastante com nosso progresso”, terminou.

Antes de encerrar a assembleia, o Dr. Amir Gomes dos Santos desejou muita sorte à gestão de Marcos Atchabahian e se colocou à disposição para o que for necessário.