Massacration se apresenta em Osasco no sábado (30)

A banda de heavy metal Massacration se apresenta em Osasco neste sábado (30), às 22h. A única apresentação do grupo criado pelos humoristas e músicos brasileiros, Detonator, Red Head Hammett, Metal Avenger, Headmaster e Jimmy the Hammer será no Centro de Evento Pedro Bortolosso.

A banda é conhecida por suas letras bem- humoradas que brincam com clichês da subcultura do heavy metal e do estereótipo do metaleiro”/”headbanger”, parodiando tanto musical quanto esteticamente famosas bandas do gênero como Black Sabbath, Metalica,Iron Maiden, Helloween, Judas Priest e Manowar.

Os ingressos estão à venda no site Bilheto.

O Centro de Eventos Pedro Bortolosso fica na Avenida Visconde de Nova Granada 513 – km 18 – Osasco. A abertura dos portões será às 18h.