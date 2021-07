MasterChef Brasil volta ao formato original em nova temporada que estreia nesta terça (6)

A nova temporada do MasterChef Brasil estreia nesta terça-feira (6), às 22h30, na Band. Com a intenção de reconquistar a audiência, o programa retorna ao formato antigo, com 23 participantes e um eliminado por semana.

As novas dinâmicas incluem um “avental dourado”, que poderá ser pego por qualquer participante na hora das provas em equipe. Além disso, os cozinheiros amadores também poderão selecionar um participante dentre os piores da semana para ser salvo.

“Os participantes vão precisar ser muito bons jogadores dessa vez. Este ano, os que são sempre medianos não vão conseguir avançar tanto quanto antes, dessa vez vão ter mais dificuldade. [A nova temporada traz] Um ingrediente importante de malandragem”, declarou a apresentadora Ana Paula Padrão.

Uma das novidades desta edição é a participação de famosos, como Naiara Azevedo, Zeca Camargo, Felipe Titto e Fabiano Menotti, da dupla com César, que até colocarão a mão na massa junto aos competidores.

A chegada da chef Helena Rizzo, também marca a nova temporada de MasterChef Brasil. Ela se junta aos jurados Enrique Fogaça e Érick Jacquin, após a saída de Paola Carosella.

