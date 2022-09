Material não autorizado de candidata do PDT de Osasco com outros partidos gera polêmica

Material não autorizado de candidata do PDT de Osasco com outros partidos...

Um material de campanha não autorizado pela candidata a deputada federal pelo PDT de Osasco, Mônica Veloso, com dobradas com candidatos de outros partidos está gerando polêmica na imprensa e nas redes sociais.

O popular “santinho”, com o nome da candidata, foto e número associado ao candidato majoritário do PT e a um candidato a deputado federal do Solidariedade foi distribuído e divulgado nas nas redes sociais e pela CNN.

Mônica afirma em nota que o material não é de seu conhecimento e nem foi autorizado por ela. Também afirmou que, como filiada ao PDT desde 2009, tem identidade com o trabalhismo, o nacional-desenvolvimentismo, a educação pública, a inclusão social e a soberania nacional. “Minha militância, trabalho e compromisso são com o projeto que representa o país em que acredito”, disse em nota, enfatizando que compõe a chapa que tem Ciro para presidente, Aldo Rebelo para senador e Elvis Cezar para governador.

A candidata acredita que foi vitima de um ataque a que candidaturas que ganham visibilidade pelo trabalho que fazem costumam sofrer. “E são as mulheres que mais sentem essa realidade em processos eleitorais”, ressalta.

Finalizando, Mônica afirmou que está tranquila quanto à qualquer apuração do partido, que veda apoio de candidatos a outros concorrentes da chapa majoritária nacional. “Tenho certeza de que meu partido minha ética e postura”, concluiu.