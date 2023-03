MC Guimê e Cara de Sapato são expulsos do BBB 23

O funkeiro osasquense MC Guimê e o lutador de jiu-jitsu Cara de Sapato foram eliminados do BBB 23, da TV Globo, na noite desta quinta-feira (16). A decisão foi anunciada pelo apresentador Tadeu Schmidt, que fez um discurso repudiando as atitudes de ambos os brothers durante a Festa do Líder.

“Queria muito estar aqui para falar de festa, de alegria. Mas estou aqui para falar de algo bem desagradável. Nós temos na nossa casa uma convidada. Como todas as mulheres, merecem respeito absoluto. A partir de tudo o que vimos e ouvidos, não gostamos do que vimos […]. Sapato e Guimê passaram do ponto. Assim, por quebrarem as regras do programa, Sapato e Guimê estão expulsos do BBB 23”, afirmou Tadeu.

A expulsão pegou todos os brothers de surpresa. O motivo foi a postura de ambos com relação à sister Dania Mendez, mexicana que acaba de chegar ao BBB 23 para uma espécie de intercâmbio.

Durante a Festa do Líder, Guimê passou a mão no bumbum de Dania por diversas vezes. Em outro momento, foi flagrado apalpando o seio da sister. Já Sapato forçou um beijo em Dania, além de imobilizá-la na cama do quarto Fundo do Mar.

Também durante a Festa, Guimê apalpou o bumbum de Bruna Griphão e insistiu várias vezes para que a sister ficasse com ele no Quarto do Líder.

As atitudes de Guimê repercutiram negativamente fora da casa. A cantora Lexa, sua esposa, fez um desabafo nas redes sociais e retirou a sua torcida ao marido após o ocorrido.