“Assustada, triste e decepcionada”, desabafa Lexa após MC Guimê passar a mão em Dania, no BBB 23

A cantora Lexa fez um desabafo nesta quinta-feira (16) após o seu marido, o funkeiro osasquense MC Guimê, passar a mão no corpo da sister Dania Mendez, mexicana que entrou no BBB 23 para um intercâmbio, várias vezes durante a Festa do Líder. As atitudes de Guimê repercutiram negativamente nas redes sociais e desapontou a esposa. “Estou assustada, triste e decepcionada”, disse.

“Todo mundo que me acompanha no Instagram viu toda a minha dedicação nos últimos meses para ver o Guimê brilhar. Guimê me conheceu com 19 anos, hoje eu tenho 28. Cresci e amadureci ao lado dele e ele nunca foi essa pessoa”, desabafou a moradora de Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba.

Lexa disse ainda que está “arrasada” e “no fundo do poço”. “Não tenho forças para nada. Não assistirei mais o programa e me retiro completamente desse cenário”, informou a artista, que levantou a maior torcida pelo marido desde o início desta edição do Big Brother Brasil. “Obrigada pelo carinho de todos, mas agora é hora de cuidar de mim”, finalizou.

Alguém bota o MC guime pra dormir?! Passou a mão na Dania, deu tapa na bunda da Bruna! pic.twitter.com/PX8XaKk4mq — Hillary Clarissa (@LoveHillary_1) March 16, 2023

A mulher de Guimê recebeu muitas mensagens de apoio de fãs e amigos. No Twitter, a cantora Anitta também se pronunciou sobre a situação. “Antigamente eu era aquele tipo de amiga que sempre mete a colher no relacionamento da amiga e depois eles voltam e eu me f*do… Hoje em dia continuo sendo a mesma amiga”, escreveu a artista ao compartilhar o print de uma conversa de WhatsApp na qual confirma o convite que fez à Lexa para uma viagem.

Antigamente eu era aquele tipo de amiga que sempre mete a colher no relacionamento da amiga e depois eles voltam e eu me fodo…. hoje em dia continuo sendo a mesma amiga pic.twitter.com/JP0UQsUq80 — Anitta (@Anitta) March 16, 2023

“É assédio!”

As cenas de Guimê passando a mão em Dania colocaram o nome do funkeiro e de sua esposa nos assuntos mais comentados do Twitter nesta quinta-feira. “Eu admirava demais o Guimê, mas depois dessa…”, escreveu um internauta. “O que o Guimê está fazendo tem nome, e é assédio!”, disparou outro.

“Gente do céu! O Guimê esqueceu que é casado?”, perguntou um internauta. “O Guimê foi alertado muitas vezes que estava passando do ponto”, escreveu outro.

Confira algumas reações:

Esse vídeo tem tantas camadas

Alface tentando lembrar que o Guimê tem uma mulher foda e talentosa

Sapato tentando separar os dois

E Bruna mandando ele se ligar #BBB23 pic.twitter.com/u5ggKzpxdn — Sara Moura (@SaraMoura195) March 16, 2023

