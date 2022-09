Mega-Sena acumula e sorteia R$ 150 milhões nesta quarta (21)

Nenhuma aposta acertou os seis números sorteados na Mega-Sena no sábado e a bolada acumulou. O próximo concurso (2.522) será sorteado na noite desta quarta-feira (21), e o prêmio chega ao valor de R$ 150 milhões.

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19h de quarta-feira (21) nas lotéricas de todo o país, no portal Loterias CAIXA e no app Loterias CAIXA, além do Internet Banking CAIXA para clientes do banco. O valor de uma aposta simples é de R$ 4,50.

O sorteio será realizado às 20h, no horário de Brasília, no Espaço da Sorte, na capital paulista, com transmissão ao vivo pelo canal da CAIXA no YouTube.

