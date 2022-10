Mercado Livre fecha parceria com Embracon para oferecer consórcio de veículos

O Mercado Livre, líder em e-commerce na América Latina e com sede em Osasco, anunciou nesta terça-feira (4) uma parceria com a Embracon, uma das principais administradoras especializada em consórcios, para oferecer consórcios em sua plataforma.

A Embracon, que está sediada em Santana de Parnaíba, chega como a primeira parceira no segmento por meio da abertura de uma loja oficial na plataforma, oferecendo mais uma alternativa a consumidores que buscam comprar veículos novos e seminovos no Mercado Livre.

“Estamos muito felizes em anunciar essa parceria com a Embracon. O modelo de consórcio é uma maneira de viabilizar a aquisição de bens de consumo mais caros à parcela dos consumidores que têm dificuldade de acesso a crédito”, declara Luciano Ávila, head de Motors do Mercado Livre no Brasil.

No primeiro trimestre de 2022, o mercado de consórcios teve um aumento de 12% no total de vendas de novas cotas, crescendo de 791,43 mil em 2021 para 886,34 mil. Em 2021, em todo o Brasil, o sistema teve um recorde de vendas de cotas de 3,5 milhões de adesões, 14,6% a mais que em 2020, de acordo com dados da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (Abac). No ano passado, o valor movimentado pela modalidade foi de R$ 222,26 bilhões, 35,8% acima do ano anterior.

“Estamos orgulhosos em sermos a primeira administradora de consórcios a atuar na maior plataforma de e-commerce da América Latina. Essa parceria está alinhada com a nossa estratégia de crescimento e capilaridade pelos multicanais de vendas. Sabemos que a expansão por meio do digital atinge um novo consumidor com perfil mais dinâmico, que procura praticidade e confiança nas transações comerciais. É um marco da nova forma de fazer negócios utilizando o consórcio como meio para aquisição de um bem”, afirma Luís Toscano, vice-presidente de negócios da Embracon.

Além da loja oficial no e-commerce do Mercado Livre, a Embracon terá anúncios em buscas orgânicas na plataforma, como alternativa junto aos financiamentos pré-aprovados. O contrato entre as empresas tem a duração inicial de um ano.