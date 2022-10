Sem citar Lula, Ciro segue o PDT e confirma apoio ao petista no 2° turno: “É a última saída”

Ciro Gomes (PDT) anunciou, na tarde desta terça-feira (4), apoio à candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições para presidente da República. Em vídeo publicado nas redes sociais, o pedetista evitou citar o nome de Lula ao informar sua posição.

publicidade

“Acompanho a decisão do meu partido, o PDT. Frente às circunstâncias, é a última saída. Lamento que a trilha democrática tenha se afunilado a tal ponto que reste aos brasileiros duas opções, ao meu ver, insatisfatórias”, declarou o político.

O anúncio veio logo após o PDT declarar apoio a Lula em decisão unânime tomada pelo diretório nacional da legenda.

publicidade

“Não aceitarei qualquer cargo”

Ciro disse também que manifesta apoio à legenda sem pedir cargo em troca. “Não pleiteio e nem aceitarei qualquer cargo em eventual futuro governo. Quero estar livre, ao lado da sociedade, em especial da juventude, lutando por transformações profundas como as que propusemos durante a nossa campanha”, declarou.

“Ao povo brasileiro me dirijo: fiquem certo de que, como sempre fiz, vou fiscalizar acompanhar de perto o dia a dia do governo que assumirá o governo em janeiro. Assim como vou seguir estudando e apresentando ideias para o nosso país”, finalizou o pedetista.

publicidade

Ciro Gomes foi o quarto candidato mais votado no primeiro turno das eleições, com 3,04% dos votos. O segundo turno ficou entre Lula, que conquistou 48,43% dos votos validos e Jair Bolsonaro (PL), com 43,20%.