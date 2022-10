Rodrigo Garcia declara apoio “incondicional” a Bolsonaro e Tarcísio de Freitas no 2° turno

Rodrigo Garcia declara apoio “incondicional” a Bolsonaro e Tarcísio de Freitas no...

O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), declarou nesta terça-feira (4) apoio “incondicional” às candidaturas de Jair Bolsonaro (PL) à Presidência, e de Tarcísio de Freitas (Republicanos) ao governo paulista no segundo turno nas eleições.

“Durante a campanha eu disse que São Paulo é um estado desenvolvido e que o PT nunca governou esse estado. E faço a mesma avaliação com relação ao Brasil. O que eu não quero para São Paulo, eu não quero para o Brasil”, afirmou o tucano, que se encontrou com Bolsonaro hoje, no Aeroporto de Congonhas.

Garcia deixou claro que seu apoio a Tarcísio em São Paulo é para “evitar que o Partido dos Trabalhadores ganhe as eleições” no estado comandado pelo PSDB há quase três décadas.

No primeiro turno, o tucano teve 18,40% dos votos e ficou fora da disputa pelo governo paulista. O segundo turno será entre Tarcísio, que saiu na frente e obteve 42,43% dos votos válidos, e Fernando Haddad, 35,60%.

