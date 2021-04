Mercado Livre, sediado em Osasco, é o novo patrocinador do Flamengo por R$ 30 milhões

O Mercado Livre segue firme com seu plano se expansão. Além de anunciar a abertura de 7,2 mil vagas no país, a empresa sediada em Osasco acaba de fechar negócio para ser a nova patrocinadora do Flamengo, clube com maior torcida do Brasil e atual bicampeão nacional.

O site de comércio eletrônico vai estampar a sua marca nas costas da camisa de treino e jogo. Segundo informações de bastidores, o valor do patrocínio ao Rubro-Negro pode chegar a 30 milhões até o fim de 2022.

A empresa de Osasco atravessou a rival Amazon, que vinha sendo especulada como possível nova patrocinadora do Flamengo desde temporadas anteriores, mas mostrou resistência em firmar um acordo longo, como o da concorrente.

O anúncio do novo patrocínio foi feito pelo Mengão nesta terça-feira (27), por meio de suas redes sociais. “Urubu delivery? Pode isso, Arnaldo? Segura aí, Nação, que O melhor está chegando no Mengão!”, foi a mensagem postada nas redes sociais do Flamengo junto a uma foto com uma montagem de um urubu (mascote do clube) carregando uma caixa do Mercado Livre.

Urubu delivery? Pode isso, Arnaldo? kkkkk

Segura aí, Nação, que O #MelhorTáChegando no Mengão! pic.twitter.com/7lhnrxBjfR — Flamengo (@Flamengo) April 27, 2021

O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, declarou, sobre o patrocínio do Mercado Livre: “Ter uma marca como esta investindo no futebol brasileiro é algo muito positivo e mostra a força do nosso mercado. Temos certeza que esta nossa união trará um ótimo resultado para os dois lados e, principalmente, ajudará a dar ainda mais alegrias para a Nação Rubro-negra. Vamos seguindo adiante para fazer o nosso Flamengo ainda mais forte e vencedor”.

