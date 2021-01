Modelo grávida de 9 meses é presa em Barueri por forjar sequestro e tentar extorquir a própria mãe

Grávida de nove meses, a modelo Lauren Adana Lorenzetti, de 31 anos, foi presa na manhã desta segunda-feira (11), em Barueri, por forjar o próprio sequestro. A Polícia Civil foi à casa da influenciadora digital para cumprir um mandado de prisão expedido pela Justiça do Paraná em abril do ano passado.

A modelo, que é ex-miss Pato Branco, foi levada da casa onde mora com o marido para a sede do DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa), na capital paulista. Segundo informações do R7, o marido de Lauren afirmou que a influenciadora já cumpria regime semiaberto em razão da condenação. Ela foi condenada em 2013 e sua pena foi fixada em sete anos e seis meses de reclusão e multa.

O sequestro

O caso ocorreu em 2010, na cidade paraense Francisco Beltrão. Ainda de acordo com o R7, Lauren se escondeu na casa de uma amiga, ligou para a mãe e se passou pela suposta sequestradora.

Na época, com a ajuda de dois amigos e do ex-namorado, Lauren chegou a pedir para a mãe R$ 100 mil em seu resgate. Com medo de ser descoberto, o grupo decidiu acabar com o plano poucas horas depois de ter ligado para a mãe da modelo.