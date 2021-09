Morador de Barueri faz placa para pedir emprego em Alphaville e viraliza

Um morador do Jardim Paulista, em Barueri, foi flagrado andando pelas ruas de Alphaville com uma placa em que pedia emprego. As imagens viralizaram nas redes sociais entre esta terça e quarta-feira (29).

publicidade

“Preciso de ajuda! Estou prestes a perder minha moradia e ir morar na rua com minha família. Preciso de um trabalho (motorista). Deus abençoe”, dizia o cartaz amarelo que o motorista Marcos Roberto, de 51 anos, carregava ao percorrer as ruas do município em busca de uma oportunidade.

A atitude do motorista, que teve a renda comprometida em meio à pandemia e está desempregado há nove meses, chamou a atenção das pessoas que passavam por ele. Uma delas tirou uma foto e compartilhou nas redes sociais. Seu Marcos Roberto não fazia ideia da repercussão que a imagem teria.

publicidade

Em menos de 24h horas, milhares de pessoas compartilharam a foto e o currículo de seu Marcos Roberto, motorista experiente e apaixonado pela profissão. Resultado? Ele recebeu algumas propostas de emprego e já se prepara para as entrevistas.

“Olha, não sei quantas pessoas já me ligaram de ontem pra hoje. Consegui marcar algumas entrevistas e não estou conseguindo atender todas as ligações, responder as mensagens e agradecer pelo carinho”, contou ao Visão Oeste.

publicidade

Seu Marcos Roberto disse que a família tem enfrentado tempos difíceis e ir para as ruas foi a única solução que encontrou. “Tenho um neto com deficiência e a gente acaba priorizando a saúde dele. Com isso, não consegui pagar as parcelas do meu apartamento e estou correndo o risco de perdê-lo”, explicou.