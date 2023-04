Morador de Itapevi está desaparecido há 2 meses após sair para “fazer um bico”

Os familiares estão desesperados em busca de Juliano Sampaio de Lima, 37 anos, morador de Itapevi, que está desaparecido há pouco mais de dois meses.

publicidade

Ele saiu de casa, no bairro Vila Santa Rita, no dia 25 de janeiro, e disse para a mãe que iria “fazer um bico”. Juliano pegou a mochila e os documentos, saiu e não foi mais visto desde então.

Sem saber o que pode ter acontecido com o rapaz, a família está desesperada. Fabiana Sampaio, irmã de Juliano, informou ao Visão Oeste que o boletim de ocorrência do desaparecimento já foi feito, mas não tem informação alguma sobre o paradeiro dele até o momento.

publicidade

Quem tiver alguma informação que possa levar os familiares ao encontro do morador de Itapevi que está desaparecido pode entrar em contato com a polícia no 190 ou no Disque Denúncia, no 181.