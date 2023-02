Morre padre de Osasco Alexandre Maluza aos 46 anos

Morreu nesta sexta-feira (10) o padre Alexandre Maluza, que era responsável pela administração da Paróquia São Paulo da Cruz, no Jardim Santo Antônio, em Osasco. A causa da morte não foi informada.

A Catedral de Osasco manifestou pesar pela perda nas redes sociais. “Com pesar comunicamos o falecimento do Padre Alexandre Maluza […]. A Diocese de Osasco se une aos familiares e amigos neste momento de dor. E agradece a Deus pela sua vida e Ministério dedicados ao serviço da Santa Igreja e do povo de Deus”, escreveu.

“Permaneçamos em espírito de oração pela alma de Padre Alexandre. Dá-lhe, Senhor o repouso eterno, e que brilhe para ele a Vossa Luz! Descanse em paz!”, completou, em nota, a igreja.

O local e horário do velório e sepultamento ainda não foram divulgados.

“Eterna saudade”

Nas redes sociais, amigos e fiéis se despedem de Alexandre. “Um grande homem, uma pessoa abençoada e maravilhosa e um assim era nosso querido padre da Paróquia São Paulo da cruz entretanto nos deixou. Conosco deixa muitos ensinamentos, grandes e lindas lições de vida. Mas também eterna saudade. Para sempre será recordado com carinho, respeito e descanse em paz”, disse um fiel.

“Ainda sem acreditar em sua despedida… Quero lembrar do senhor, das vezes que vinha à minha casa, como era alegre e divertido”, lamentou uma mulher. “Que do céu Deus possa te receber com todo amor e graça, porque aqui na terra ele fez uma grande transformação em sua vida, desde um testemunho de libertação mundana até a graça de ser um grande sacerdote”, escreveu outro fiel.