Motéis de Osasco, Barueri e Carapicuíba ficam no Top 10 da Grande SP em premiação

Motéis de Osasco, Barueri, Carapicuíba e Jandira ficaram no Top 10 da edição 2019/20 do Prêmio Guia de Motéis, divulgado nesta semana pelo Guia de Motéis, o maior portal de buscas, reservas e vendas de estadias do setor no país.

Na região, um total de 13 motéis foram premiados em seis categorias: Motel Favorito, Motel dos Sonhos, Custo-benefício, Atendimento, Limpeza e Decoração. Entre os 10 premiados no quesito favoritos, figuram os seguintes estabelecimentos da região: Golf (Osasco), Imperium (Osasco), Life (Carapicuíba), Riviera (Barueri) e Talisman (Jandira).

Esta é a segunda edição do prêmio, que também serve de indicativo para os proprietários avaliarem o quanto a respectiva marca é lembrada pelos frequentadores. “Nos últimos anos, os motéis vêm se tornando cada vez mais profissionais. Eles estão focados na experiência do cliente e também na qualidade dos serviços prestados, inclusive ao agregar novas tecnologias. Por isso, essa premiação é um bom indicativo para, inclusive, ter uma percepção daqueles que vêm seguindo essa tendência”, analisar o presidente da Associação Brasileira de Motéis (ABMotéis), Felipe Martinez.

As avaliações, computadas entre outubro de 2017 e dezembro de 2019, foram feitas por usuários cadastrados em motéis no Guia de Motéis. Os motéis escolhidos tiveram como base, a espontaneamente dos usuários, que avaliaram o motel em cada categoria, oferecendo de uma a cinco estrelas.

Confira todos os motéis premiados na Grande São Paulo e em Guarulhos neste link.