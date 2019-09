Motorista que causou acidente que matou 3 na Castello estaria participando de racha

A polícia investiga se o motorista que perdeu o controle de seu veículo, invadiu a pista contrária e atingiu outros três carros na manhã deste domingo (22), na rodovia Castello Branco, em Santana de Parnaíba, estava participando de um racha. O condutor do veículo que causou o acidente, um homem de 27 anos, e outras duas pessoas, que estavam em outros veículos, morreram. Outras cinco pessoas ficaram feridas.

Imagens da CCR ViaOeste, que administra a rodovia, mostram o momento do acidente. O motorista de um Mitsubishi Lancer, que trafegava no sentido interior, vindo em alta velocidade perde o controle do carro, atravessa o canteiro central da rodovia e atinge de frente um Space Fox que vinha no sentido capital. Na sequência, atinge mais dois veículos: um Hyundai i 30 e um Honda Civic.

As imagens mostram dois carros próximos ao Lancer, que são suspeitos de estarem participando do racha com o condutor do veículo que causou o acidente. O caso foi registrado como homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

Dois dos feridos no acidente estão internados no Hospital Regional de Osasco sem previsão de alta: um homem de 30 anos que teve uma fratura na perna e uma jovem de 19 anos que teve traumatismo craniano.