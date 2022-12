Mulher é flagrada tentando entrar com drogas no CDP de Osasco

Uma visitante foi surpreendida tentando entrar com drogas no Centro de Detenção Provisória I “Éderson Vieira de Jesus” de Osasco durante procedimento de revista mecânica no último sábado (3).

Ao passar pelo escâner corporal, o equipamento indicou imagens anormais no cós da calça.

Ao ser abordada, a visitante, companheira de um recluso que cumpre pena no CDP, informou que estava tentando entrar na unidade portando oito gramas de substância entorpecente análoga à maconha, 21 tiras de papel, com cerca de 24 centímetros cada, contendo ilícito semelhante à droga sintética M4, além de 20 papéis de seda.

A mulher foi encaminhada para o 5° Distrito Policial de Osasco, onde foi registrado o boletim de ocorrência.