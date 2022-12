Onze pessoas são condenadas no caso de desvios de verba do Hospital Geral de Carapicuíba

Onze pessoas são condenadas no caso de desvios de verba do Hospital...

Onze pessoas 11 pessoas foram condenadas por desvio de verbas da área da saúde em Carapicuíba. Os recursos deveriam ter sido usados no Hospital Geral (HGC) e no Ambulatório de Especialidades Médicas da cidade. Entre os réus estão diretores do HGC e empresários.

Somadas, as penas aplicadas no último dia 25 de novembro ultrapassam 75 anos de prisão e correspondem às práticas dos crimes de organização criminosa, peculato e lavagem de dinheiro. O Poder Judiciário decretou ainda perdas de bens apreendidos, incluindo uma aeronave.

Segundo o Ministério Público, o esquema permitiu o apoderamento ilícito de R$ 10 milhões, frutos de 17 contratos firmados com o poder público.

As investigações começaram em 2019, após um funcionário do HGC relatar os altos gastos dispendidos pela organização social que assumiu a gestão daquela unidade de saúde. De acordo com a apuração da Promotoria, fatos similares ocorreram em outros municípios e já vinham sendo alvos do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco).

A Operação Raio-X, deflagrada em 2020, cumpriu mandados contra envolvidos com o esquema em Penápolis e Birigui.