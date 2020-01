“Mundo da Criança” vai abrir 950 vagas de creche/Cemei na zona Norte de Osasco

Estão em andamento as obras de um dos maiores equipamentos educacionais do país, que ficará na área da Fito, na Avenida Getúlio Vargas, 990, no Piratininga, em Osasco. A segunda escola do projeto “Mundo da Criança”, da Prefeitura, vai atender mais de 950 alunos de Creche/Cemei, divididos em meio período e tempo integral.

Na quinta-feira (23), o prefeito Rogério Lins visitou o local, que está com as obras em ritmo acelerado. Equipes já trabalham para retirar a parte elétrica e fazer a demolição de áreas necessárias.

O “Mundo da Criança” da zona Norte ficará num terreno de 17.175 m², sendo 10.593 m² de área construída. Quando pronta, a unidade contará com salas de aula, berçário, fraldários, solários, cozinha, refeitório, padaria, banheiros adaptados, sala de amamentação, lactário, ambulatórios, sala de informática, sala multimídia, brinquedoteca, playground, anfiteatro, sala de professores, secretaria, almoxarifados, vestiários e duas quadras. Além disso, as instalações contarão com piso tátil, elevador e rampas de acessibilidade.

“Aqui nós teremos toda a infraestrutura necessária para atender bem as crianças. Vai ser uma unidade bonita, moderna e que, com certeza, vai dar muito orgulho para todos os moradores da nossa cidade”, disse o prefeito durante a visita.

A previsão é de que a mega creche do “Mundo da Criança” seja entregue no fim deste ano. A escola irá contar com os padrões de infraestrutura física do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FDNE) e com a qualidade de ensino da Fito.

Nos últimos meses, a Prefeitura de Osasco entregou outras seis escolas, que também integram o projeto “Mundo da Criança”. Elas ficam nos seguintes bairros: Santa Maria, Vila Militar, Vila Menck, Jardim Veloso, Primeiro de Maio e Jardim Conceição. Além disso, em fevereiro será entregue a mega creche da zona Sul, que vai atender mais de 450 crianças em período integral na área FITO, no Jardim das Flores.