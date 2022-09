O comediante Murilo Couto, do programa The Noite, do SBT, vai apresentar seu show de stand up comedy no Centro de Eventos de Barueri no próximo dia 15 de outubro, às 21h.

O show tem censura de 14 anos e os ingressos estão a venda no site Sympla.com.

O Centro de Eventos de Barueri fica na Av. Sebastião Davino dos Reis, 672, Jardim Tupanci.

