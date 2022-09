Cotia terá força-tarefa para realização de exames de mamografia no “Outubro Rosa”

A Secretaria de Saúde de Cotia preparou uma força-tarefa para a realização de exames de mamografia em mulheres com idade entre 40 e 69 anos. Iniciativa ocorre durante a campanha Outubro Rosa, que conscientiza sobre a prevenção do câncer de mama.

O exame será feito mediante agendamento, mas não é preciso ter pedido médico, basta não ter realizado o exame há menos de um ano e ter feito o agendamento na UBS. A expectativa é que sejam realizados cerca de mil exames durante a ação.

O agendamento deve ser feito, a partir desta quarta-feira (28) na Unidade Básica de Saúde de referência, ou seja, a mais próxima da residência, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

O exame será realizado no Setor de Diagnóstico por Imagem/Radiologia, na UBS do Atalaia. De acordo com a Secretaria de Saúde, apenas neste ano, o local já realizou mais de dois mil exames de mamografia.