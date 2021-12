Mutirão de emprego reúne 700 vagas em Carapicuíba

O Posto de Atendimento do Trabalhador (PAT) de Carapicuíba realizará mais um mutirão de emprego com 700 vagas em diversas áreas. Ação acontece na quinta-feira (9), às 8h.

publicidade

Haverá oportunidades para os cargos de auxiliar operacional, auxiliar de logística, atendente de lanchonete, telemarketing ativo e receptivo, vendedor/condomínio, líder de vendas, auxiliar de manutenção, controlador de pragas, motorista, ajudante geral, recepcionista, promotor de vendas/moto, cozinheiro e diarista.

Poderão se candidatar às vagas homens e mulheres maiores de 18 anos. Os interessados devem comparecer com o currículo atualizado às 8h de quinta (9) no PAT de Carapicuíba, localizado no Plaza Shopping. As senhas são limitadas.

publicidade