Nesta sexta-feira (26) tem seleção para operador de atendimento receptivo em Barueri

A Casa do Trabalhador de Barueri realiza nesta sexta-feira (26) processo seletivo para contratação de operador de atendimento receptivo.

Será no Ginásio José Corrêa (Avenida Guilherme P. Guglielmo, 1000), às 9h.

As vagas são para trabalhar no sistema 6 x 1 (seis dias trabalhados e uma folga), sendo 6h20 de carga horária diária, com folgas alternadas (trabalha sábado e folga domingo, depois ao contrário).

É preciso ter disponibilidade para atuar nos horários das 14h05 às 20h25, 15h05 às 21h25, 15h55 às 22h15 e 17h55 às 00h15.

Não há disponibilidade de vagas para o período da manhã.

Os requisitos para as vagas são:

Ser maior de 18 anos;

Ter ensino médio completo;

conhecimentos em informática;

Morar em Barueri.

Os benefícios são:

Vale-transporte ou fretado;

Vale-alimentação de R$ 190,00;

Convênio médico coparticipativo, convênio odontológico (opcional);

Convênio farmácia;

Auxílio-creche para filhos de até quatro anos no valor de R$ 229,00.

A empresa não exige experiência prévia e oferece treinamento aos contratados.

O interessado deve comparecer à seleção com currículo, documento com foto e caneta.