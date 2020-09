No embalo da nota de R$ 200, site permite ao usuário criar “cédula” com a foto do seu pet

Não é preciso ir muito longe para dar de cara com o cãozinho mais famoso e querido do Brasil: o vira-lata caramelo. De acordo com pesquisas realizadas por diferentes instituições, os cães sem raça definida (SRD), ou vira-latas, no popular, são maioria nos lares brasileiros. Por isso a Petz, a maior rede de pet shops do Brasil em número de lojas, lançou nesta quarta-feira uma ação especial para incentivar a adoção e proteção desses xodós de quatro patas.

Com o ganho de popularidade na internet – onde surgiram vários memes divertidos e até mesmo uma petição pública para incluir a imagem do vira-lata caramelo na nova nota de R$ 200, lançada hoje (02) pelo Banco Central -, a Petz entendeu o apelo e resolveu ir além para homenagear o SDR: uma nota de R$ 300 só para ele.

Essa cédula será um voucher para que 10 influenciadores digitais amigos das causas animais doem uma nota cada para uma ONG parceira do Adote Petz. Vale lembrar que a cédula não possui valor financeiro.

Publicidade

A iniciativa da empresa também reúne uma série de ações que ajudarão a dar visibilidade à causa do bem-estar do animal. Este site é uma delas (http://bit.ly/Petz_vira-lata_). Quem acessar pode criar sua própria nota personalizada com a foto do seu amado pet e compartilhar nas redes. O site também conta com informações sobre adoção, posse responsável e bem-estar animal. Os usuários também poderão deixar seu depoimento sobre esses pets que são tão queridos dos brasileiros.

“A ideia da criação da cédula com o vira-lata caramelo é para ressaltar a importância da causa e permitir que mais pessoas se aproximem desse pet, que já é considerado um símbolo nacional. Queremos com isso atender ao pedido das quase 150 mil pessoas que se mobilizaram com a petição para que o cãozinho fosse o símbolo da nova cédula em circulação no país”, esclarece Ana Beatriz Ferman, Head de Social Media da Petz.