No Reino Unido, pombos viram “zumbis” por causa de vírus

Não é de hoje que a quantidade de pombos na região metropolitana de São Paulo e, sobretudo, em Osasco, é motivo de piadas na Internet e preocupações sanitárias nas cidades. Mas esta semana algo incomum no Reino Unido relacionado aos pássaros começou a preocupar cientistas: um vírus misterioso tem dado aos pombos a aparência de “zumbis”. As aves ficam com o pescoço torcido para trás e passam a ter tremores pelo corpo (principalmente cabeça e asas).

publicidade

Segundo uma publicação do jornal britânico Mirror e o americano The New York Post, a suspeita é de uma infestação por um vírus chamado paramixovírus. A enfermidade já é conhecida e também é chamada de doença NewCastle, ou PPMV. Ela ataca o sistema nervoso das aves, e além dos sintomas já descritos provoca rigidez e paralisia parcial das pernas e asas, causa o emagrecimento dos bichinhos, fezes verdes e perda de apetite.

Muitos pombos acabam não conseguindo se manter de pé ou passam a andar em em círculos. Por causa da quantidade de pássaros infectados, muitos animais tiveram que ser sacrificados.

publicidade

As autoridades ressaltam, no entanto, que não há motivos para preocupação. Os cientistas já sabem que o vírus pode infectar outras espécies de aves e humanos, mas não transforma ninguém em “zumbi”. Em humanos, desenvolve-se de uma forma bem mais leve, causando apenas sintomas de uma conjuntivite.

Para os pássaros, não existe tratamento para a doença e os pombos acabam morrendo em poucos dias. O governo britânico chegou a emitir um alerta para as pessoas criam pombos solicitando que vacinem os pássaros.