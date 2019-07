Opinião: Quando Osasco terá um AME?

Por Gilberto Almeida*

Há muitos anos a cidade de Osasco, que hoje é sexta maior economia do país, reivindica melhores condições de saúde. Temos duas policlínicas, três UPAs (Unidades de Pronto Atendimento), diversas UBS (Unidades Básicas de Saúde), maternidade e pronto socorros. Mais o que falta ainda na cidade de Osasco? Falta a instalação do Ambulatório Médico de Especialidades, mais conhecido como AME, que diversas outras cidades da Grande São Paulo, entre elas a vizinha Carapicuíba, já possuem.

Em 2017, o então vereador Dr. Renato Bonin iniciou a cobrança da AME Osasco. Ele inclusive chegou a entregar ao então governador Geraldo Alckmin um documento cobrando a instalação do AME em Osasco.

Em 2018, após a saída de Bonin do Legislativo, passei a cobrar, também através de oficios, a instalação do AME na cidade. Em duas oportunidades, entreguei cópias de oficios ao ex-governador Márcio França, que assinou o decreto estadual 63.920/18, publicado em dezembro de 2018, que oficializa a criação do AME em Osasco.

Antes mesmo de o decreto ser publicado, uma petição pública foi lançada para população de Osasco assinar e ajudar a aumentar a pressão para que o governo do estado que instale o AME na cidade.

Para a instalação da nova unidade de saúde, foi indicado inclusive um imóvel que há mais de 15 anos está fechado e pertence ao próprio governo, na rua da Saudade 111, Vila Osasco, onde funcionou o antigo laboratório de Análises Clínicas do Instituto Adolfo Lutz, ao lado da Policlínica Zona Sul e próximo ao Velório Municipal do Bela Vista.

A Petição Pública ainda está no ar e a população pode ajudar nesta causa para ajudar a melhorar a Saúde em Osasco. Somente com nossos esforços será realmente possível conquistar este importante equipamento médico de saúde para Cidade.

Um novo ofício ao atual governador, João Doria, será protocolizado na próxima semana, pedindo que o estado olhe de uma vez por todas para o município de Osasco e que seja viabilizada a instalação do AME na Cidade.

Não irei desistir dessa importante reivindicação, pois quem ganha com a instalação do AME somos todos nós, moradores e usuários da saúde pública de Osasco. Por isso, peço a todos os cidadãos moradores de Osasco e seus familiares que assinem a petição pública pela instalação da AME na cidade e fortaleça nossa luta.

