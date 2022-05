Orquestra de Sucata se apresenta em Barueri neste domingo

A Orquestra de Sucata – Sustentabilidade com Credibilidade se apresenta neste domingo (15), às 11h, no Parque Municipal Dom José, em Barueri. Atração faz parte do Cultura no Parque, da Secretaria de Cultura e Turismo.

publicidade

O grupo Orquestra de Sucata é parte de um projeto cultural e socioambiental que utiliza sucata e materiais reciclados para construir instrumentos musicais trabalhando com o conceito de sustentabilidade e responsabilidade ambiental.

O projeto oferece intérprete de Libras e material impresso em Braille para todos os espetáculos que realiza. É financiado pelo Pronac (Programa Nacional de Apoio à Cultura), do governo federal.

publicidade

SERVIÇO

Cultura no Parque – Orquestra de Sucata /

publicidade

Quando: Domingo 15/05 a partir das 11h /

Onde: Parque Municipal Dom José (rua Ângela Mirella, 500, Jardim Barueri)

Gratuito