Orquestra tocará clássicos do rock nacional e internacional em Osasco

A Orquestra Rock se apresentará na cidade de Osasco no dia 12 de agosto com um repertório repleto de clássicos nacionais e internacionais do rock’n roll, tocados em arranjo especial.

O evento com entrada gratuita será realizado na concha acústica da FITO, no Jardim das Flores. Haverá tradução simultânea em Libras (Linguagem Brasileira de Sinais).

Apesar da entrada franca, os organizadores sugerem que o público leve 1kg de alimento não perecível, que será destinado a pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Em seus espetáculos, a Orquestra Rock já convidou alguns dos maiores nomes do Pop Rock nacional para dividirem o palco. Skank, Titãs, Jota Quest e Ira! foram algumas das bandas que se juntaram à Orquestra proporcionando ao público uma inédita parceria em músicas como “Balada do amor inabalável” (Skank), “É cedo ou tarde demais” (Titãs) e “Dias Melhores” (Jota Quest).

SERVIÇO

Orquestra Rock em Osasco

Quando: 12 de agosto, às 17h

Onde: Concha acústica da FITO (Avenida das Flores, 701 Jardim das Flores, Osasco)

Entrada gratuita