Osasco chega a 200 mil doses de vacinas contra a covid-19 aplicadas

Osasco alcançou, na segunda-feira (24), a marca de 201.482 doses de vacinas aplicadas contra a covid-19, sendo 135.838 com a primeira dose e 65.644 com a segunda.

Atualmente, o município vacina pessoas com 60+, profissionais da Educação (47+), pessoas com síndrome de Down (18+), gestantes e puérperas com comorbidades (18+) mediante agendamento na Central 156 (ou 3651-7080), pacientes em Hemodiálise (18+), pessoas com deficiência permanente (55+), metroviários (18+), motoristas e cobradores de ônibus (18+) e pessoas com comorbidades (50+).

Para esclarecer as dúvidas dos munícipes que integram o grupo de comorbidades e que procuram o drive-thru para tomar a vacina contra a covid-19, a Secretaria de Saúde de Osasco disponibilizou uma equipe de enfermagem, através de plantão remoto, na Central 156 (ou 3651-7080), para poder ajudar a esclarecer as principais dúvidas do atendente e, consequentemente, do munícipe que liga para fazer o agendamento.

