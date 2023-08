Osasco comemora Dia do Samba Rock com evento especial no Centro de Eventos Pedro Bortolosso

Osasco comemora Dia do Samba Rock com evento especial no Centro de...

Osasco realizará um evento especial no Centro de Eventos Pedro Bortolosso para celebrar o Dia do Samba Rock. Será uma edição especial do projeto Samba Rock de Oz no dia 3 de setembro, a partir das 15h.

Nessa edição, haverá a participação especial do DJ Fábio Rogério da rádio 105 FM.

O projeto Samba Rock de Oz foi criado com o objetivo promover o acesso à cultura e reverter a escassez de opções de entretenimento, lazer e diversão na região.

O Centro de Eventos Pedro Bortolosso fica Avenida Visconde de Nova Granada, 513, Km 18.