Osasco firma parcerias para investir R$ 50 milhões no serviço funerário

Alvo frequente de reclamações dos munícipes sobre as condições nas quais se encontram, os cemitérios e velórios de Osasco devem passar por obras de reforma e modernização. O prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos) anunciou, nesta quarta-feira, 19, o investimento de R$ 50 milhões para revitalizar o serviço funerário da cidade, graças a parceria com a iniciativa privada.

Devem receber melhorias os cemitérios do Parque dos Girassóis, Santo Antonio e os velórios municipais, entre outros setores. Segundo ele, dos R$ 50 milhões investidos no serviço funerário municipal não será gasto “um real dos cofres públicos”. “É uma parceria com a iniciativa privada”.

A declaração foi feita durante balanço de prestação de contas de 200 dias de governo, na noite desta quarta, 19.