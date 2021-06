Osasco lança campanha para arrecadar roupas masculinas para moradores de rua

A Secretaria de Assistência Social de Osasco lançou uma campanha para arrecadação de roupas masculinas, que serão doadas para adultos em situação de rua. As doações podem ser feitas até o final do inverno, no dia 22 de setembro, diretamente na sede da Secretaria (rua Dom Ercílio Turco, 180, Vila Osasco).

As roupas (calças, camisas, agasalhos de moletom, blusas e meias) precisam estar limpas e em bom estado. Toda as doações serão encaminhadas para os serviços de atendimento à população em situação de rua no município (abordagem social, Centro Pop e Serviço de Acolhimento Institucional).

Também há caixas disponíveis para quem se dispuser a participar da campanha fornecendo um local para arrecadação das doações. Para solicitar a caixa, é necessário entrar em contato pelo telefone (11) 2183-6742.

Apoio aos moradores de rua em Osasco e Operação Inverno

Osasco conta com três Centros de Acolhimento voltados à população em situação de rua, sendo uma unidade destinada ao público masculino, com capacidade para 60 atendimentos; uma unidade para mulheres e famílias, com capacidade para 50 atendimentos, ambas no Rochdale; e uma unidade para homens no Centro, com capacidade para 30 atendimentos.

Nesses espaços, o acolhimento é realizado a partir das 16h. Primeiro entram na unidade aqueles que já possuem vaga fixa. Em seguida, aqueles que solicitam pernoite, segundo a administração municipal. São observados idosos, pessoas com deficiência ou problema momentâneo de saúde para prioridade de acesso às vagas.

Além dessas vagas nos centros de acolhimento, a Prefeitura vai disponibilizar outras 30 em um hotel da cidade a partir do dia 15 de junho, quando se inicia a operação inverno. Essas vagas ficarão disponíveis até o fim da operação, em 15 de setembro.

Durante o período da operação inverno, que já acontece há mais de dez anos, equipes da SAS realizam abordagens nas ruas (sempre que a temperatura for igual ou inferior a 13 graus) e entregam roupas para aqueles que não aceitam o acolhimento. No ano passado, o atendimento emergencial para pernoite em hotel da cidade durante o inverno acolheu 71 pessoas, entre 30 de abril e 30 de outubro.

