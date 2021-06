Ex de Jorge posta emoji de náuseas em foto do cantor com a atual mulher, que era amiga de infância dela

Ina Freitas, ex-mulher de Jorge, da dupla com Mateus, comentou uma foto do cantor com a atual mulher Rachel Boscatti, que é sua ex-cunhada e ex-amiga de infância. A foto foi publicada no perfil do Instagram da maquiadora que produziu o casal para um ensaio fotográfico e deu o que falar.

“Eco”, escreveu Ina na postagem, colocando ainda o emoji de um rosto com náuseas. O comentário recebeu mais de 21 mil curtidas e teve apoio de vários internautas. “Se Ina está de um lado, estou do mesmo”, comentou um. “E não é que amante tem lar… Marília Mendonça errou”, disse outro, fazendo menção à uma música da cantora sertaneja. “Cuidado com suas melhores amigas”, escreveu outro internauta.

Rachel, que casou com Jorge recententemente e acabou de dar à luz a primeira filha do casal, era amiga de infância de Ina e foi uma das madrinhas do casamento de Jorge com ela. Na época, Rachel tinha um relacionamento com o irmão da amiga, Pedro Freitas.

Jorge se separou de Ina no final de 2019 e, em seguida, assumiu uma relação com Rachel. Há dois meses, Ina decidiu se manifestar sobre o casamento de seu ex-marido com sua ex-amiga de infância. Ela revelou estar “chocada” com a quantidade de mensagens de apoio e carinho que tem recebido de seus seguidores nas redes sociais. “Está tudo certo, cada dia melhor. Estou no melhor momento da minha vida. Obrigada pela preocupação”, garantiu.

Jorge acionou Justiça contra ex-cunhado que chamou Rachel de “maior $&@) deste país”

Pedro Freitas ficou indignado quando soube do relacionamento de Rachel e Jorge. A gravidez da ex-mulher com o ex-cunhado gerou ainda mais revolta. “A maior $&@) deste país”, declarou Pedro nas redes sociais. “Como não conseguiu engravidar de mim, tentou o time do Flamengo todo, Barcelona, equipe do Villa mix e pegou o Jorge Príncipe do Egito de Barba da Mesopotâmia seu ex-cunhado e marido da sua melhor amiga”, disparou.

Ao tomar conhecimento dos ataques de Pedro à atual mulher do cantor, Jorge acionou a Justiça contra o ex-cunhado. O sertanejo entrou com ação por injuria após Pedro chamar Rachel de “a maior $&@) deste país”, entre outras ofensas ditas em desabafo no Instagram.

Na ocasião, a mãe de Jorge, Genô Barcelos, rebateu Pedro e saiu em defesa do filho. “Dê paz ao meu filho para que ele siga a vida que optou. Quero que ele seja feliz e Ele está, e que a Iná também seja. Fique em paz! Raiva, rancor não leva a lugar nenhum”, afirmou. Genô declarou ainda que “Rachel não foi a culpada” pelo fim do casamento de Jorge com Ina Freitas. “Parem de mentir. Chega!”.

