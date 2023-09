Osasco recebe 6ª Parada do Orgulho LGBTQIA+ neste domingo (17)

Será realizada neste domingo (17) a 6ª edição da Parada do Orgulho LGBT+ de Osasco. A concentração será ao lado da estação de trem, no Largo de Osasco, a partir do meio-dia.

A organização do evento, que terá como tema “Por dignidade e respeito, queremos o que é nosso por direito”, espera atrair cerca de 40 mil pessoas nesta edição.

Três trios elétricos percorrerão as ruas do centro da cidade, levando artistas e apoiadores das causas LGBT+, com ênfase na reivindicação de políticas públicas para a diversidade.

O percurso inclui as ruas João Batista, Tenente Avelar Pires de Azevedo e Antônio Agú, além de trechos da avenida dos Autonomistas e da rua da Estação, parando na parte final da avenida Marechal Rondon, onde estará o palco principal, que receberá atrações musicais e performances artísticas até as 21h, horário previsto para o encerramento.

Presenças confirmadas

Apresentada por Drag Tiffany, madrinha do evento, e Higor Andrade, da mandata AtivOz, a 6ª Parada do Orgulho LGBT+ de Osasco será aberta pelo coletivo Mães da Resistência e pela ATTO – Associação de Trans e Travestis de Osasco.

Nos trios e no palco principal haverá apresentações dos Djs Heitor William, Ravs e Vagner Muller, do queer Group VRÁ e, das famosas, Irmãs de Pau, além das artistas Paula Teck, Aristella, Naisa Zaiiah e Grandeze, entre outros nomes. Confirmaram presença as drags Dafny Delano, Claudia Banhara, Lorelay Claro, Agatha Cox e Nicole Diaz, eleita miss Gay Osasco em 2022.

SERVIÇO

6ª Parada do Orgulho LGBT+ de Osasco

Tema: Por dignidade e respeito, queremos o que é nosso por direito. Políticas públicas

Quando: 17 de setembro de 2023, concentração a partir das 12h

Local: Largo de Osasco, ao lado da Estação CPTM

Entrada franca

Mais informações: @paradaoz no Instagram