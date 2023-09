Samba rock agita Festival IT neste sábado no Centro de Itapevi

Diversas atrações de samba rock vão embalar a sétima edição do Festival IT, na Praça 18 de Fevereiro, no Centro de Itapevi, neste sábado (16). O evento ocorre das 12h às 20h, com entrada franca.

A exemplo das edições anteriores, os visitantes poderão saborear comidas típicas e apreciar o artesanato local. Na gastronomia, o festival contará, mais uma vez, com os tradicionais food trucks que vão vender lanches, salgados e doces para os frequentadores.

O Festival IT, criado pela Prefeitura em 2017, é realizado em Itapevi mensalmente e tem o objetivo de promover artistas e empreendedores do município, além de proporcionar entretenimento para os cidadãos.

Confira a programação completa do Festival IT deste sábado:

13h – W&N Som

14h – Sweet Melodia

15h – Marcelo Show

16h – Charme & Swing

17h – Oficina do Samba

18h – Balanço Chic

SERVIÇO

7º Festival IT

Quando: sábado, 16 de setembro, das 12h às 20h

Local: Praça 18 de Fevereiro, Centro de Itapevi