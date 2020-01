Osasco recebe o tributo “ABBA The Music”

No dia 31 de janeiro, sexta-feira, no Teatro Municipal “Glória Giglio”, em Osasco, o tributo “ABBA The Music” representa a banda sueca e eterniza a sua história e seus sucessos.

A sorocabana Mari Moraes, intérprete da Agnetha (a loira do ABBA), que marcou presença em vários programas conceituados como “Máquina da Fama”, “Programa Raul Gil” (SBT) e “Domingão do Faustão” (Globo), interpreta a garota de cabelos dourados – Agnetha – e acumula mais de 200 cidades em sua trajetória de shows, tendo como palcos, os mais importantes teatros e espaços de eventos, no país e América Latina.

O quarteto, completado por Talina Correia (Anni-Frid “Frida”), Thay Henrique (Björn Ulvaeus) e Lucas Zago (Benny Anderson), é dirigido pelo maestro e diretor musical Davi Fernandes, que trouxe novos arranjos aos clássicos do ABBA, mantendo ainda a fidelidade das composições.

Em “The Music”, o público é convidado a fazer uma viagem no tempo, dançar e cantar clássicos como “Dancing Queen”, “Mamma Mia” e “Waterloo!”. O show, de 1h30, intercala momentos de pura nostalgia com muita emoção, com interação com o público.

Os ingressos podem ser adquiridos através do site www.bilheteriaexpress.com.br e custam entre R$ 40 E R$ 80.

Serviço:

“Abba The Music” em Osasco

Quando: 31/01/2020

Onde: Teatro Municipal “Glória Giglio”

Av. dos Autonomistas, 1533 – Osasco – SP

Horários: 19h e 21h

Onde comprar: www.bilheteriaexpress.com.br

Classificação: Livre

Preços:



Antecipado – R$ 60,00 + R$ 9,00 de taxa de serviço

Lote promocional, pode ser comprado por qualquer pessoa até um dia antes do evento.

Inteira – R$ 80,00 + R$ 12,00 de taxa de serviço

Pode ser comprado por qualquer pessoa.

Dúvidas e televendas: 11 2771-0016

WhatsApp: 11 9.4591-1557

Atendimento: Segunda à Sexta: 10h às 17h

Produção: Pablo Dias