Osasco terá culto especial de aniversário com Davi Sacer dia 27

No dia 27 de fevereiro, às 19h, o Teatro Municipal Glória Giglio, em Osasco, receberá um culto para celebrar o aniversário da cidade, que completa 61 anos de emancipação neste mês.

O evento terá como convidado especial o cantor evangélico Davi Sacer. No repertório, o artista tem sucessos como “Deus de Promessas”, “Sobre as Águas”, “Tua Graça Me Basta” e “Marca da Promessa”.

A informação foi divulgada pelo prefeito Rogério Lins (Podemos), nos Stories do Instagram, nesta quinta (16).

Os 61 anos de Osasco serão celebrados também com uma missa, às 11h do dia 19 de fevereiro, na Catedral de Santo Antônio. Haverá ainda distribuição de cachorro-quente no Calçadão de Osasco, no dia 25, e shows de Barões da Pisadinha e Wesley Safadão, no dia 26.

SERVIÇO

Culto de aniversário no Teatro Glória Giglio

Quando: 27/02 às 19h

Endereço: Avenida dos Autonomistas, 1533 – Vila Campesina