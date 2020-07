Osasco terá desinfecção gratuita de veículos a partir de segunda (3)

Na segunda-feira (3), a Secretaria de Saúde de Osasco vai iniciar uma ação de desinfecção gratuita de veículos contra a disseminação da covid-19. O atendimento ocorre ao longo da semana em ponto fixo, das 9h às 16h, na avenida Sport Club Corinthians Paulista, 1.881, Vila Yolanda.

No dia 8, sábado, a iniciativa acontecerá em frente ao Sesi, na avenida Getúlio Vargas. No domingo, 9, desinfecção volta a acontecer na avenida Sport Club Corinthians Paulista.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a desinfecção de veículos é feita internamente e externamente de forma detalhada, com ênfase nos principais locais de toque, como maçaneta, volante, câmbio e banco.

Publicidade

Os principais produtos utilizados na desinfecção para deixar o veículo seguro contra o coronavírus são o hipoclorito de sódio, o cloro e o álcool 70. “São produtos que, segundo a Anvisa, o simples contato do produto mata o vírus na hora. Usando a máquina de desinfecção, o jato já sai com o produto”, explicou o agente de saúde e supervisor da ação de desinfecção veicular em Osasco, Eduardo Bispo Santos.

O idealizador do Programa de Desinfecção de Veículos é o coordenador de Divisão da Zoonoses, Enoque Rodrigues da Luz. “É um programa muito importante, pois os veículos são um dos principais meios onde a covid-19 pode ficar por vários dias. Com esse trabalho de desinfecção, conseguiremos manter as famílias protegidas em seus carros”.

Mais informações sobre o programa de desinfecção gratuita de veículos em Osasco pelo telefone 3599-5088.