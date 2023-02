Osasco terá Feirão do Emprego com 1 mil vagas

A cidade de Osasco recebe, no dia 3 de março, mais uma edição do feirão de emprego, desta vez, com 1 mil vagas em diversas funções. A ação promovida pela Prefeitura será realizada nas unidades do Portal do Trabalhador, mediante agendamento prévio.

Foram disponibilizadas 2 mil vagas para o agendamento, que deve ser feito por meio do telefone (11) 3651-7080 e termina quando todas as vagas forem preenchidas.

O feirão do emprego em Osasco faz parte da agenda de atividades para celebrar os 61 anos de emancipação da cidade.

